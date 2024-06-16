Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:44

Джервонта Дэвис — о реванше с Райаном Гарсией: «Я снова надеру ему задницу»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) уверен, что во второй раз победит бывшего временного чемпиона в легком весе по версии WBC Райана Гарсию (25-1).

«Райан безумец, потому что хочет провести со мной реванш. Он сказал, что я лучший в легком и первом легком весе. Он так сказал. Я снова надеру ему задницу», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся 22 апреля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
100-килограммовый нападающий сборной Венгрии стал звездой Сети
Преступник напал на семью в Германии во время просмотра матча Евро-2024
С Днем медика: прикольные картинки и открытки, оригинальные поздравления
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Столичная прокуратура взяла под контроль дело об отравлении людей в Москве
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Джервонта Дэвис — о бое с Шакуром Стивенсоном: «Все знают, что произойдет»