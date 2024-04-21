Джервонта Дэвис подерется с Фрэнком Мартином 15 июня

Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) проведет первый за год бой против непобежденного американского боксера Фрэнка Мартина (18-0) 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Дэвис в прошлом бою победил бывшего временного чемпиона в легком весе по версии WBC Райана Гарсию (25-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся 22 апреля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Мартин в прошлом бою одолел Артема Арутюняна (12-1) единогласным решением судей (115-112, 115-112, 114-113). Бой состоялся 15 июля 2023-го в Cosmopolitan of Las Vegas в Лас-Вегасе, США.