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Сегодня, 08:27

Джервонта Дэвис принял ислам

Давид Хачатрян
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Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) принял ислам. Об этом сообщил экс-чемпион в трех весовых категориях Баду Джек.

«Добро пожаловать в ислам, брат Джервонта. Альхамдулиллах», — написал Джек, приложив видео, на котором Дэвис и несколько его спутников произносят молитву за старейшиной.

«Пусть Аллах облегчит тебе жизнь и сохранит тебя на прямом пути. Добро пожаловать в Ислам, брат», — прокомментировал видео боец UFC Мовсар Евлоев, в то время как 10-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев (11-0) написал: «Добро пожаловать, брат Джервонта».

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Позже он был арестован за нарушение условий домашнего ареста.

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