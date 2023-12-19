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Сегодня, 09:12

Джей Опетайя освободил титул чемпиона IBF в крузервейте

Давид Хачатрян
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28-летний австралийский боксер Джей Опетайя (23-0, 18 КО) объявил в социальных сетях, что он отказался от своего титула IBF в крузервейте после того, как организация постановила, что в следующем бою он должен провести матч-реванш с обязательным претендентом Майрисом Бриедисом (28-2, 20 KO).

«Я прошел через многое, чтобы завоевать этот пояс, и мне грустно от него отказываться, — сказал австралиец в соцсетях. — Но дело в том, что Бриедис не готов к бою 23 декабря, а мне нужно оставаться активным. Я просто не могу отказаться от высокого гонорара. Пояса должны завоевывать и терять на ринге. Я — настоящий король дивизиона крузервейта. Я с нетерпением жду, когда смогу вернуть пояс IBF как можно скорее».

Вместо этого Опетайя проведет бой против Эллиса Зорро (17-0, 7 KO) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Вечер бокса возглавят бои Энтони Джошуа (26-3) — Отто Валлин (26-1) и Деонтей Уайлдер (43-2) — Джозеф Паркер (33-3).

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