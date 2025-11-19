Видео
Профессиональный бокс

19 ноября, 23:30

Джейк Пол — Энтони Джошуа: дата и место проведения боя

Джейк Пол и Энтони Джошуа проведут бой в декабре 2025 года
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Бой между американцем Джеком Полом и британцем Энтони Джошуа назначен на 19 декабря 2025 года. Поединок пройдет в Майами (штат Флорида, США). Время начала боя пока официально не анонсировано.

28-летний боксер и блогер Пол на профессиональном уровне одержал 12 побед и потерпел одно поражение. 15 ноября 2024 года Джей оформил победу над легендарным экс-боксером Майком Тайсоном единогласным решением судей, а 28 июня 2025-го — над мексиканцем Хулио Сесаром Чавесом-младшим (также единогласным решением).

36-летний Энтони Джошуа за профессиональную карьеру в боксе оформил 28 побед и потерпел 4 поражения. Британец — бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

Официальных трансляций боя Джейк Пол — Энтони Джошуа в России не планируется. Отслеживать расписание и результаты поединков можно в матч-центре бокса на сайте «СЭ».

Джейк Пол
Энтони Джошуа
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
