Джейк Пол готов провести бой по правилам бокса с Федором Емельяненко

Американский блогер и боксер Джейк Пол готов провести поединок с российским бойцом ММА Федором Емельяненко.

«Да, это была бы интересная история — боксерский бой с Федором Емельяненко. Нужно поработать с точки зрения соперника, но Джейк готов такое предложить», — приводит ТАСС слова представителя команды Пола.

26-летний Пол одержал 8 побед (5 нокаутом) и потерпел 1 поражение в профессиональном боксе.

47-летний Емельяненко завершил карьеру в ММА в феврале 2023 года, у него 40 побед и 7 поражений. После этого россиянин заявлял, что хотел бы провести бой по правилам бокса с Майком Тайсоном.