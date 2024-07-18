YouTube-блогер Джейк Пол проведет боксерский поединок против бывшего бойца UFC Майка Перри в ночь с 20 на 21 июля. Вечер бокса пройдет на Amalie Arena в Тампе (штат Флорида, США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Планировалось, что Пол подерется с легендарным боксером Майком Тайсоном, но американец отказался из-за проблем со здоровьем.

В России официальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире бои покажут на онлайн-платформе DAZN.

27-летний Джейк Пол впервые вышел в ринг в 2020 году. За это время провел 7 боев, в которых одержал 6 побед и потерпел 1 поражение.

32-летний Майк Перри имеет рекорд в ММА — 14-8. В боксе провел только 1 поединок в 2015 году. Тогда американец проиграл нокаутом Кеннету Макнилу.