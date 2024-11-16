Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 15:10

Джейк Пол объяснил, почему не стал жестко работать с Майком Тайсоном

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Telegram Дзен

Американский видеоблогер Джейк Пол объяснил, почему не стал боксировать в жесткой манере с легендарным Майком Тайсоном.

«Был момент, когда я такой: «О, он не отвечает мне тем же». Не знаю, устал ли он или дело в его возрасте, но у меня большое уважение к нему. И эта насильственная вражда между нами, особенно после того, как он дал мне пощечину... Мне захотелось проявить агрессию, провести ему тейкдаун, нокаутировать и все в этом роде, но все эти мысли улетучились по мере того, как проходили раунды», — сказал Джейк Пол на пресс-конференции после боя.

Пол единогласным решением судей выиграл у 58-летнего Тайсона. Восьмираундовый бой проходил в ночь на 16 ноября в Техасе (США).

Джейк Пол
Майк Тайсон

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Ак Барс» в овертайме победил СКА в матче КХЛ
Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Глава ЦИК Грузии подписал итоговый протокол парламентских выборов
Сергей Галицкий появился на публике во время матча сборной России в Краснодаре
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Сегодня
Вчера
Неделя