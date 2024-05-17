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Сегодня, 19:55

Джейк Пол показал провокационные жесты в адрес Майка Тайсона на дуэли взглядов

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Американский блогер-боксер Джейк Пол показал провокационные жесты в адрес экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона на дуэли взглядов.

Пол позволил себе подвести палец к горлу и изобразить на руке пистолет, направленный в сторону оппонента. 57-летний Тайсон спокойно отреагировал на провокацию.

Бой между Тайсоном и Полом состоится 20 июля в Арлингтоне (США).

В последний раз Тайсон выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках показательного поединка. Его противостояние с Роем Джонсом тогда завершилось ничьей. Во время профессиональной карьеры Майк победил 11 спортсменов за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

3 марта 27-летний Пол одержал победу техническим нокаутом над американцем Райаном Бурландом. В общей сложности Джейк провел 10 поединков в боксерской карьере, одержал 9 побед при 1 поражении.

Джейк Пол
Майк Тайсон
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