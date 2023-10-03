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Сегодня, 11:01

Джейк Пол пообещал нокаутировать Сауля Альвареса

Давид Хачатрян
Джейк Пол.
Фото USA Today Sports
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Блогер и боксер Джейк Пол (7-1) заявил, что однажды он выйдет на ринг с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2) и сможет его победить.

«Мне 26 лет. 29-летний Макгрегор дрался с 40-летним Флойдом и был побежден. Я буду драться с гораздо более молодым Канело и остановлю его. Запомните мои слова», — написал Пол в соцсети X.

Альварес победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Джейк Пол
Сауль Альварес
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