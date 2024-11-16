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Сегодня, 09:51

Джейк Пол — после победы над Тайсоном: «Я пытался сделать ему больно, но и боялся, что он сделает больно мне»

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Видеоблогер Джейк Пол высказался после победы в поединке с экс-абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Майком Тайсоном на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас, США).

27-летний Пол победил единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73). Восьмираундовый бой носил статус официального.

«Прежде всего, уважение Майку, он легенда, если бы не он, нас бы здесь не было. Это был тяжёлый бой. Пытался ли я его нокаутировать? Я пытался сделать ему больно, но я и боялся, что он сделает больно мне», — сказал Пол после поединка.

Видеоблогер одержал 11-ю победу в профессиональном боксе при 1-м поражении.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон

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