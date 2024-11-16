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Джейк Пол: «Конор Макгрегор боится боксировать со мной. Это гребаная правда»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Американский блогер и боксер Джейк Пол ответил на вопрос о гипотетическом противостоянии по правилам бокса с бывшим двойным чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

«Он не сам себе босс, он не согласится, — сказал Джейк Пол на пресс-конференции после боя с Майком Тайсоном. — Да, забавно говорить, что Конор Макгрегор боится боксировать с Джейком Полом, но это гребаная правда. И просто вспомните, как он кость в кость дрался с Нейтом Диасом, который для меня стал легкой работой. Мне лишь нужны были спарринги в понедельник, чтобы надрать зад Диасу. Так что Конор никогда не захочет выйти со мной, этого никогда не случится».

В ночь на 16 ноября в Техасе (США) 27-летний Джейк Пол единогласным решением судей выиграл у 58-летнего Майка Тайсона.

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