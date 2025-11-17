Джейк Пол проведет бой против Энтони Джошуа в декабре

Американский блогер Джейк Пол сообщил, что проведет бой против бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе британца Энтони Джошуа.

Поединок состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США).

«Да, это реально. Джейк Пол и Энтони Джошуа сойдутся лицом к лицу в профессиональном поединке в тяжелом весе», — написал Пол в своих соцсетях.

В ноябре блогер должен был провести бой против Джервонты Дэвиса, чемпион мира отказался от поединка.

На счету 28-летнего Пола 12 побед и 1 поражение, которое он потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года. В активе 36-летнего Джошуа 28 побед при 4 поражениях. Британец владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.