Джейк Пол проведет бой с братом Логаном Полом в марте

Братья-блогеры Джейк Пол и Логан Пол в конце марта проведут бой по правилам бокса. Поединок запланирован на 27 марта.

«Момент, которого вы ждали 10 лет», — написал Джейк в социальной сети.

29-летний Логан в профессиональном боксе победил Диллона Дэниса, а также проиграл английскому музыканту KSI. Также в 2021 году у него был выставочный бой против Флойда Мэйвезера, который продлился все 8 раундов.

28-летний Джейк в ноябре 2024 года победил Майка Тайсона — 79-73. Всего за карьеру в профессиональном боксе у него 11 побед и 1 поражение.