Джейк Пол: с кем бой после отмены поединка с Майком Тайсоном

Популярный YouTube-блогер Джейк Пол и экс-боец UFC Майк Перри проведут поединок по правилам профессионального бокса в ночь с 20 на 21 июля. Вечер бокса состоится на Amalie Arena в Тампе (штат Флорида, США). Бой Пол — Перри ожидается после 06:00 по московскому времени.

Боксерский вечер в прямом эфире можно смотреть на платформе DAZN. В России легальной трансляции не будет.

Джейк Пол должен был выйти в ринг против легенды бокса Майка Тайсона, однако американец перенес поединок из-за проблем со здоровьем. Во время недавнего перелета из Майами в Лос?Анджелес ему стало плохо на борту самолета. У спортсмена обострилась язва, которая вызвала приступ тошноты и головокружения.

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