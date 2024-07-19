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Сегодня, 03:00

Джейк Пол: с кем бой после отмены поединка с Майком Тайсоном

Джейк Пол и Майк Перри проведут боксерский поединок 21 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джейк Пол.
Фото Getty Images
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Популярный YouTube-блогер Джейк Пол и экс-боец UFC Майк Перри проведут поединок по правилам профессионального бокса в ночь с 20 на 21 июля. Вечер бокса состоится на Amalie Arena в Тампе (штат Флорида, США). Бой Пол — Перри ожидается после 06:00 по московскому времени.

Боксерский вечер в прямом эфире можно смотреть на платформе DAZN. В России легальной трансляции не будет.

Джейк Пол должен был выйти в ринг против легенды бокса Майка Тайсона, однако американец перенес поединок из-за проблем со здоровьем. Во время недавнего перелета из Майами в Лос?Анджелес ему стало плохо на борту самолета. У спортсмена обострилась язва, которая вызвала приступ тошноты и головокружения.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Джейк Пол
Майк Перри
Майк Тайсон
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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