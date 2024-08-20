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Сегодня, 06:28

Пол — Тайсону: «У тебя все еще болит животик?»

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (10-1) уверен, что опыт, приобретенный в бою с экс-абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6), поможет ему в дальнейшей карьере.

«Эй, Нью-Йорк, ты прямо как Майк Тайсон, — сказал Пол на пресс-конференции. — Ты был хорош 20 лет назад.

На мне большое давление, я выхожу на ринг с одним из величайших, кто когда-либо дрался, у него больше опыта, чем у меня, больше боев, чем у меня. Я многому научусь в этом бою и в этом тренировочном лагере. Это поможет мне в моих будущих боях и во всем, чего я хочу достичь.

Я был готов раньше, а тебе, Майк, нужен был небольшой перерыв. У тебя все еще болит животик?

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Джейк Пол
Майк Тайсон
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