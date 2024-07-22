Джейк Пол: «Когда я побью Перейру, ни у кого не будет оправданий»

Блогер и боксер Джейк Пол (10-1) уверен, что у хейтеров не будет оправданий, когда он побьет чемпиона UFC полутяжелого веса Алекса Перейру (11-2).

«Мне нужен кто-то, кого я побью и у них не будет оправданий. Когда я побью Перейру, что они могут сказать?» — сказал Пол в своем подкасте.

Пол нокаутировал Майка Перри (0-2) в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.