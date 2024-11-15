Джейк Пол — о пощечине от Тайсона: «Теперь это личное»

Видеоблогер Джейк Пол прокомментировал пощечину от бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона во время битвы взглядов перед боксерским поединком.

«Майк бьет как девчонка! После его пощёчины теперь это всё личное. Он должен умереть», — заявил Пол на пресс-конференции.

Восьмираундовый бой будет носить статус официального и состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас, США. Участники поединка заработают 60 миллионов долларов на двоих.

58-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел 6 поражений, 2 его поединка были признаны несостоявшимися.

На счету 27-летнего Пола 10 побед в профессиональном боксе.