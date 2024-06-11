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Сегодня, 09:26

Джеймс Дуглас: «У Усика были бы лучшие шансы на победу в бою с праймовым Майком Тайсоном»

Давид Хачатрян
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Бывший неоспоримый чемпион мира в супертяжелом весе Джеймс Дуглас (38-6), который нокаутировал Майка Тайсона (50-6), считает, что лучшие шансы на победу в бою с праймовым Тайсоном были бы у абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0).

«Все соперники Майка были для него легкими, пока он не встретился со мной, — сказал Дуглас в беседе с Gambling Zone. — Джошуа ничем не выделяется на фоне остальных, поэтому да, бой с Джошуа был бы для Майка легким. Я бы сказал, что у Александра Усика были бы лучшие шансы победить Майка. Затем Энтони Джошуа, но Майк был крепким соперником».

Тайсон и Джейк Пол (9-1) подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бокс
Александр Усик
Майк Тайсон
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