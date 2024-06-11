Джеймс Дуглас: «Я уверен, что Джошуа нокаутирует Фьюри»

Бывший неоспоримый чемпион мира в супертяжелом весе Джеймс Дуглас (38-6) объяснил, почему считает, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1) проиграет экс-чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

«Я убежден, что Эй Джей одержит победу над Фьюри, — сказал Дуглас в беседе с Gambling Zone. — Не то чтобы Фьюри был в плохой форме, просто у него уже не осталось сил, чтобы выдерживать такой напор. Как только соперники начинают наносить удары одновременно, Фьюри начинает уставать, и его мощь ослабевает.

Вполне вероятно, что Эй Джей отправит Фьюри в нокаут. Я думаю, так и будет. Фьюри не выдержит весь поединок, и Эй Джей нокаутирует его».

Реванш между Александром Усиком (22-0) и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Джошуа нокаутировал Франсиса Нганну (0-2) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.