Джо Джойс сделал заявление после очередного поражения от Чжилэя

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-2) признался, что он рисковал, когда решился на незамедлительный реванш против обладателя временного титула по версии WBO Чжана Чжилэя (26-1).

«Чжан — отличный левосторонний боксер. Он — серебряный призер Олимпийских игр. Его, вероятно, многие избегают. Наверное, это было слишком рискованно. Я не привык драться с левшами. Я давно не дрался с левшами. Чжилэй — отличный боксер. Очевидно, что пойти на такой шаг было слишком рискованно. Я заплатил свою цену», — сказал британский супертяжеловес после поражения.

Чжилэй в реванше нокаутировал Джойса в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.