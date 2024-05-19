Джо Роган — о бое Усика и Фьюри: «С нетерпением жду реванша!»

Комментатор UFC Джо Роган поздравил абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) с победой над экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Вот это бой! Поздравляю Александра Усика с победой и завоеванием титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе! И огромный респект Тайсону Фьюри за то, что не просто выжил в девятом раунде, но и вернулся и дал бой. Никто не восстанавливается после поражения так, как Фьюри. У него действительно сердце чемпиона. Я с нетерпением жду реванша!» — написал Роган в соцсетях.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.