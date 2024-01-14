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Сегодня, 09:14

Джо Роган — о Бетербиеве: «Этот человек затягивает людей в ад»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган оценил 20-ю победу в профессиональной карьере чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0), который досрочно победил Каллума Смита (29-2).

«Этот человек затягивает людей в ад. У Бетербиева 20 боев и 20 нокаутов. Он стал первым, кто посадил на канвас Каллума Смита. Надеюсь, он получит супербои, которые заслуживает, прежде чем уйдет на пенсию, и надеюсь, что люди оценят, насколько необычайно страшны его стиль и навыки», — написал Роган в соцсетях.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
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Бетербиев выигрывал у Смита по судейским запискам