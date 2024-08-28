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Сегодня, 06:28

Джо Роган: «Тайсон может отправить голову Пола в другое измерение»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган уверен, что экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) может нокаутировать Джейка Пола (10-1).

«58 лет — это 58 лет. Но Тайсон все еще может отправить его голову в другое измерение, если сможет поймать.

Вопрос в том, сможет ли он поймать 28-летнего парня, который находится на пике своей карьеры и выигрывает реальные боксерские поединки? Например, он победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли. Джейк провел очень хороший бой с Томми Фьюри, настоящим профессиональным боксером. И он только что победил Майка Перри, который был чемпионом по боям на голых кулаках. Джейк — настоящий боец, он умеет драться. Что произойдет, если они будут драться и Майк не сможет его поймать? Тогда трудно сказать», — сказал Роган на своем подкасте.

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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