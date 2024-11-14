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Джон Джонс остался недоволен решением UFC провести бой за временный титул в тяжелом весе

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Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс выступил с критикой решения организации о провести бой между британским бойцом Томом Аспиналлом и россиянином Сергеем Павловичем за временный титул в 2023 году.

«Не должно было быть временного титула. Причина такого боя заключается в том, что я получил травму, а UFC было необходимо сохранить важность того турнира. Теперь у нас куча сбитых с толку людей», — цитирует Джонса SportsNet.

37-летний боец одержал 27 побед в 29 поединках.

В ночь с 16 на 17 ноября Джонс защитит свой чемпионский титул в бою с американцем Стипе Миочичем на турнире UFC 309.

Джон Джонс
UFC

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