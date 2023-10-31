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Сегодня, 11:57

Джон Джонс отреагировал на выступление Нганну в бою с Фьюри

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) высоко оценил выступление экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Я считаю, что он выступил отлично, я рад, что бой был конкурентным. Это открывает много дверей для всех в будущем», — написал Джонс в соцсети X.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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