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Сегодня, 10:20

Джонни Нельсон: «Фьюри завершит карьеру, если не состоится реванш с Усиком»

Джонни Нельсон считает, что Тайсон Фьюри близок к завершению карьеры
Давид Хачатрян
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Аналитик и самый продолжительный чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон (45-12), владевший титулом WBO с 1999 по 2006 год, считает, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1) близок к завершению карьеры.

«Если только Усик не уйдет на пенсию, я не представляю себе очередного боя Тайсона Фьюри. В первый раз, когда они должны были встретиться на ринге, бой перенесли на более поздний срок. Тайсон — главный, и не важно, что говорят его представители. Он сам себе хозяин, и если он говорит, что не станет драться, то ему все равно, какие будут последствия. Я исхожу из его эмоционального состояния. Он будет думать, что все сделал правильно, что он еще может сделать? Мне не важно, что мои слова не пользуются популярностью. Я знаю, как думают бойцы, и я знаю, что происходит в спортзале».

Реванш между Александром Усиком (22-0) и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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