Джонсон рассказал, что готов провести поединок с Минаковым по правилам ММА

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон оценил свой прошедший поединок с Виталием Минаковым.

«Виталия выделяли мощь, огромное сердце и дух воина. Боксеры обычно двигаются вокруг и не любят принимать удары, а этот парень шел и обменивался со мной жесткими ударами. Не многие боксеры согласились бы на такой размен, но я пошел на это. Я просто хотел показать ему, что тоже крепкий. Я почувствовал пару жестких его ударов с правой, и я не вру, что они были впечатляющими. Конечно я мог бы подраться с ним и по правилам ММА. Для этого будет достаточно одного телефонного звонка. Мы можем сделать это. Я приму этот вызов на сто процентов», — цитирует Джонсона Vprognoze.ru.

Бой Минакова и Джонсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» завершился ничьей. Поединок длился четыре раунда по три минуты по правилам бокса.