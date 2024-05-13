Джордж Камбосос призвал Райана Гарсию выяснить отношения на улице

Экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-3) резко ответил на язвительный комментарий бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (25-1), который назвал его «слабым бойцом».

«Я выиграл больше поясов, чем ты когда-либо честно выиграешь, принцесса. Ты — мошенник. Я лучше выйду против лучших и проиграю как мужчина, чем буду выходить с допингом и перевесом, как сделал ты. Давай подеремся на улице, а потом выйдем на ринг! Можешь использовать любой допинг, какой хочешь», — написал австралиец в соцсети X.

Василий Ломаченко (18-3) нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Гарсия победил Девина Хейни (31-1) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

В крови Гарсии был найден остарин, он входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсменам запрещено использовать его в соревновательных видах спорта, поскольку он может улучшить результаты и дать несправедливое преимущество. Поэтому его использование в спорте считается незаконным и может повлечь за собой наказание, включая дисквалификацию, отстранение от соревнований и лишение медалей или призов.