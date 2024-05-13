Камбосос сделал заявление после поражения Ломаченко

Экс чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-3) сообщил, что он в порядке после первого досрочного поражения в карьере.

«Я выкладывался на полную, никогда не избегал опасных и самых лучших соперников. И Лома войдет в историю как один из лучших. Я в порядке, я здоров и изо всех сил старался победить. Спасибо всем фанатам, которые поддерживают меня», — написал австралиец в соцсети X.

Василий Ломаченко (18-3) нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.