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Сегодня, 06:46

Камбосос сделал заявление после поражения Ломаченко

Давид Хачатрян
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Экс чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-3) сообщил, что он в порядке после первого досрочного поражения в карьере.

«Я выкладывался на полную, никогда не избегал опасных и самых лучших соперников. И Лома войдет в историю как один из лучших. Я в порядке, я здоров и изо всех сил старался победить. Спасибо всем фанатам, которые поддерживают меня», — написал австралиец в соцсети X.

Василий Ломаченко (18-3) нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Бокс
Василий Ломаченко
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