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Сегодня, 02:24

Джошуа назвал причины поражения в бою с Дюбуа

Евгений Козинов
Корреспондент
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Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал поражение от соотечественника Дэниэла Дюбуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

«Мы не справились как команда. Вы знаете, я выхожу на ринг, но веду себя уважительно. До того, как я пришел сюда, всегда говорил себе, что я — боец по жизни.У меня был быстрый и резкий противник, а с моей стороны — много ошибок», — цитирует BBC Джошуа.

Главный поединок боксерского вечера на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) завершился нокаутом в пятом раунде.

Дэниэл Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа. Дюбуа вытер пол дважды чемпионом Энтони Джошуа
Бокс
Даниель Дюбуа
Энтони Джошуа

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