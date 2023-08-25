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Сегодня, 11:38

Джошуа: «У Дюбуа есть шанс в бою с Усиком, но это будет тяжело»

Руслан Минаев
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Британский тяжеловес Энтони Джошуа оценил шансы соотечественника Даниэля Дюбуа в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Конечно, у Дюбуа есть шанс. Но это будет тяжело. Проблема в том, что Усик не полагается на мощь, чтобы вырубить тебя. Он полагается на мастерство. И если ты не сможешь остановить его, он будет кружить вокруг тебя на протяжении всего боя.

Желаю удачи Дюбуа и всему тренерскому штабу. У нас есть шанс вернуть чемпионский пояс обратно на британскую землю», — цитирует Джошуа Boxing Scene.

Поединок Усика и Дюбуа состоится 26 августа. Бой пройдет во Вроцлаве, Польша. На кону будут стоять пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом, которым владеет украинец.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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