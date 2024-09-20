Джошуа оказался тяжелее Дюбуа на 2 килограмма перед боем за звание чемпиона мира

Сегодня, 21:55
Британские боксеры Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед поединком за звание чемпиона IBF в тяжелом весе.
Вес Джошуа составил 114,62 килограмма, а Дюбуа показал на весах 112,76 кг.
Бой между Джошуа и Дюбуа состоится в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Ориентировочное начало противостояния — 01:00 по московскому времени.
34-летний Джошуа в ходе карьеры одержал 28 побед и потерпел три поражения. На счету 27-летнего Дюбуа 21 виктория и два поражения на профессиональном ринге.