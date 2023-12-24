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Сегодня, 03:21

Джошуа — о победе над Валлином: «Я боец, у которого есть особый дар»

Сергей Разин
корреспондент
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Британец Энтони Джошуа прокомментировал победу над шведом Отто Валлином в главном поединке турнира в Саудовской Аравии.

«Я не могу оценивать свое выступление, моя команда будет судить об этом за меня и болельщики, поэтому я оставлю это на их усмотрение. Это был просто еще один бой. Я говорил всем во время подготовки мне пришлось сосредоточиться на парне передо мной. Одна победа поднимает тебя вверх по лестнице, одно поражение опускает вниз. Я много работал. Вся эта история с Отто сегодня окупилась. Я боец, у которого есть особый дар, сегодня был мой день. Я ищу величия, пытаюсь стать лучше», — приводит слова Джошуа talkSPORT.

Джошуа победил Валлина. Бой продлился пять раундов и закончился победой Джошуа техническим нокаутом.

На счету 34-летнего Джошуа 27 побед, из которых 23 — нокаутом, а также три поражения. У 33-летнего Валлина 26 побед и два поражения.

Отто Валлин
Энтони Джошуа
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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