Джошуа заинтересован в бою с Уайлдером: «Я мог бы разорвать его на части прямо сейчас»

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) признался, что готов провести бой с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-3), даже несмотря на его поражение Джозефу Паркеру (34-3).

«За все, что Деонтей наговорил обо мне, я мог бы разорвать его на части прямо сейчас, но я собираюсь быть выше этого и надеюсь, что он вернется. Ты можешь сделать все, что угодно, просто не сдавайся. Продолжай работать, продолжай бороться, и ты сможешь сделать все. И если он захочет, он может вернуться и провести еще один бой. Все зависит от него. Я уверен, что все мы хотим увидеть этот бой, верно?»

Джошуа победил шведского супертяжеловеса Отто Валлина (26-2) техническим нокаутом в шестом раунде. Угол Валлина отказался от продолжения боя. Поединок состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Уайлдер проиграл Паркеру единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.