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Сегодня, 12:28

Эдди Хирн назвал дату возвращения на ринг Дмитрия Бивола

Давид Хачатрян
Дмитрий Бивол.
Фото Соцсети
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что долгожданное возвращение на ринг чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) должно состояться в декабре.

«Дмитрий Бивол будет драться либо 2, либо 9 декабря», — сказал Хирн в интервью iFL TV.

Ранее менеджер Бивола Вадим Корнилов признался, что очень тяжело найти оппонента для Бивола — Дэн Азиз (20-0) и Джошуа Буатси (17-0) отказались от боя.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
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