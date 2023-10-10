Эдди Хирн назвал победителя боя Фьюри и Усика

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предполагает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) одолеет чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) в скучном бою.

«Могу ли я, положа руку на сердце, сказать, что этот бой произойдет? Нет, из-за прошлого Тайсона Фьюри, но когда есть куча денег, как правило, бои случаются. Поэтому я думаю, что бой состоится, для спорта это очень хорошо.

Я думаю, что Тайсон Фьюри должен победить. Он является фаворитом, но Усик очень хорош. Габариты Фьюри [окажутся слишком большими], бой будет не очень интересным, но, возможно, он должен быть не очень интересным, чтобы Тайсон выиграл так, как он может выиграть. Это будет очень конкурентный бой, но я отдаю предпочтение Тайсону Фьюри», — сказал Хирн в интервью Seconds Out.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024 года в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).