Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:37

Эдди Хирн назвал победителя боя Фьюри и Усика

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предполагает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) одолеет чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) в скучном бою.

«Могу ли я, положа руку на сердце, сказать, что этот бой произойдет? Нет, из-за прошлого Тайсона Фьюри, но когда есть куча денег, как правило, бои случаются. Поэтому я думаю, что бой состоится, для спорта это очень хорошо.

Я думаю, что Тайсон Фьюри должен победить. Он является фаворитом, но Усик очень хорош. Габариты Фьюри [окажутся слишком большими], бой будет не очень интересным, но, возможно, он должен быть не очень интересным, чтобы Тайсон выиграл так, как он может выиграть. Это будет очень конкурентный бой, но я отдаю предпочтение Тайсону Фьюри», — сказал Хирн в интервью Seconds Out.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024 года в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов
Президент РПЛ Алаев: «Лично для меня ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала»
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Bloomberg указало на конец эпохи Pax Americana из-за ситуации в Израиле
В США рассказали о незаметном оружии России на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамирес хочет реванш с Биволом: «Он задел мое самолюбие»