Эдди Хирн — о бое Фьюри и Усика: «Я не знаю, как Фьюри вообще выжил»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Я думаю, что Усик одержал победу, но это было очень близко. Я не могу отдать Усику ни одного из первых шести раундов. Мне показалось, что Фьюри контролировал ситуацию. В седьмом и восьмом раундах Фьюри выглядел фантастически. Девятый раунд явно стал для него провальным. Я не знаю, как он вообще выжил.

Я сомневаюсь, что в бою за бесспорный титул, когда боец не касается пола, нужно останавливать поединок и считать нокдаун. Однако в тот момент Фьюри был полностью потерян. Усик же продемонстрировал, как он может возвращаться в бой.

Если оглянуться назад, можно увидеть, что счет был в пользу Усика — 115:113. У некоторых счёт был ещё более явным в пользу Усика. В любом случае, победителем был выбран правильный человек", — приводит слова Хирна Yahoo Sports.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.