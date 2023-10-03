Эдди Хирн раскритиковал Чарло: «И ты еще можешь говорить о величии?»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн резко высказался по поводу выступления чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермелла Чарло (35-2) в бою с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).

«Я просто не знаю, что делал Чарло. Это выглядело как спарринг. Я просто не понимаю, как можно сидеть на пресс-конференции и говорить: «Мое время, наследие, потрясти мир, показать, что я великий», а потом ничего не показать. Ты хотя бы мог выйти со щитом или на щите. Раньше бой Джермелл Чарло — Теренс Кроуфорд был мега-боем. А сейчас? Кто хочет увидеть бой Джермелла Чарло? Это было просто странно, очень плохо», — приводит слова Хирна Matchroom Boxing.

Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.