Эдди Хирн рассказал, когда состоится бой Усика и Хрговича

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что поединок чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) и хорвата Филипа Хрговича (16-0) состоится в декабре.

«Бой Усика и Хрговича будет заказан на этой неделе. Но Усик будет иметь возможность попросить исключение для боя с кем-то другим. Ему могут сделать исключение только ради боя с Тайсоном Фьюри. Но поскольку у Тайсона Фьюри уже запланирован бой, то просить об исключении нельзя, поэтому бой [Усика и Хрговича] должен быть назначен на декабрь. Нам нравятся шансы Хрговича в этом бою, он определенно улучшился за последние пару выступлений. Мы готовы провести этот бой», — сказал Хирн в интервью Boxing Social.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа во Вроцлаве, Польша.