Эдди Хирн: «Джошуа нокаутирует Фьюри и завершит его карьеру»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн настаивает на том, чтобы экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) подрался либо с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0), либо с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Эй Джей выйдет и завершит карьеру Фьюри, — сказал Хирн Boxing Social. — Эй Джей выйдет и нокаутирует Нганну в течение трех раундов. Не проблема. Забудьте про Фьюри-Усик — это дохлый бой. Этот бой вообще никому не интересен. Я не могу поверить в то, что я видел. Фьюри даже не пытался [побить Нганну]. Нганну так устал, что ему оставалось только стоять на ногах. Забейте на все и давайте сделаем бой Эй Джей-Фьюри. Я говорю вам сейчас: Эй Джей спокойно победит его, он нокаутирует его и завершит его карьеру. Фьюри только что проиграл парню, который никогда раньше не боксировал. Пусть Нганну подерется с Эй Джеем, посмотрим, что будет. Я уважаю Нганну, но он выглядел ужасно».

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.