Эдди Хирн: «Уайлдер уже не тот, что прежде»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что время экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-4) прошло.

«Уайлдер уже не тот, если честно, — сказал Хирн в интервью Fight Hub TV. — Я просто чувствую, что его уверенность в себе пропала. Почему? Может, просто время пришло? Может, что-то еще не так? Сейчас он уже не тот боец, каким был. Он был чемпионом мира. У него было много защит. Он зажег супертяжелый дивизион. У него было не так много побед над парнями элитного уровня, но он одержал несколько хороших побед и был интересен публике. У него было три отличных боя с Тайсоном Фьюри, так что его будут помнить».

Уайлдер проиграл Чжан Чжилэю (27-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.