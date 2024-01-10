Эдди Хирн: «Джошуа нокаутирует Нганну»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) отправит экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) в нокаут.

«Мне нравится этот бой. Я, на самом деле, уверен, что Эй Джей нокаутирует Нганну. Тем не менее это опасный бой. Я знаю, что Франсис — большая глыба, которая может ударить. При этом он не боится боксировать, что делает его реально опасным. Но я чувствую, что Эй Джей сейчас в отличной форме, и я ожидаю увидеть, как он нокаутирует его», — сказал Хирн в эфире The MMA Hour.

Поединок между Джошуа и Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По регламенту, Джошуа и Нганну будут драться 10 раундов по три минуты.