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Сегодня, 19:46

Кравцов: «Следующий бой Атаев может провести за титул временного чемпиона WBA»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал о перспективах непобежденного в профи российского полутяжа Шарапутдина Атаева.

«Шарапутдин сейчас относится к одним из лучших любителей и одной из восходящих звёзд среди профессионалов. Мы не собираемся долго засиживаться и подбирать ему слабых соперников. Вчера мы обсуждали его перспективы с промоутером Германом Титовым и договорились, что следующий бой он может провести уже за титул временного чемпиона WBA.

Теперь мы будем ждать бой двух топовых российских боксеров в этом весе Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Думаю, что через пару лет Шарапу будет по зубам боксировать с любым из них, правда, к тому времени Артур скорее всего завершит карьеру. Не сомневаюсь, что Атаев станет наследником наших чемпионов в полутяжелом весе и заменит их на вершине. У него отличные физические кондиции, хорошая психологическая устойчивость, отличный тренерский штаб и хорошая команда, то есть все, что необходимо для того, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Кравцова Vprognoze.ru.

6 сентября на турнире RCC Boxing Promotions в Челябинске Шарапутдин Атаев победил техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Брайана Суареса и стал чемпионом WBA Gold в полутяжёлом весе.

Источник: Vprognoze.ru
Шарапутдин Атаев
Эдуард Кравцов

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