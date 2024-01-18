Тренер Планта: «Бенавидес способен побить Бетербиева»

Известный тренер Стивен Эдвардс, который привел к успешной карьере таких бойцов, как Калеб Плант (22-2) и Джулиан Уильямс (29-4), считает, что у обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (28-0) больше шансов побить чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0), чем у чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0).

«Я считаю, что Бенавидес является более тяжелым боем для Бетербиева, чем Бивол. Если у Дэвида хватит стойкости, то он, вероятно, сможет победить Бетербиева. Бенавидес сможет легко отрываться от средней дистанции, потому что у Артура не самые быстрые руки, при этом Дэвиду не сложно будет доносить свои удары», — сказал Эдвардс Fighthype.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.