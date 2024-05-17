Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 22:11

Егор Мехонцев заявил, что Усик — фаворит в бою с Фьюри из-за скорости и техники

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев назвал фаворита в бою между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

— Я считаю этот бой интересным, потому что результат не очевиден. Усик — фаворит, наверное, из-за своей скорости и техники, плюс у него большой олимпийский опыт.

— Усика несколько раз по ходу карьеры роняли ударами в корпус. Можно ли сказать, что это его слабая сторона?

— Удары по корпусу и правда неоднократно потрясали, либо роняли на настил Усика. И во всех случаях он пытался указать на удары в пах, которые запрещены правилами. Но много раз было очевидно на повторах, что били его четко по правилам. В том числе в нашем бою в Милане. Я уверен, что тогда он проявил презренную слабость и симулировал, потому что я всегда играю по правилам. (Усик и Мехонцев дрались на ЧМ в 2009 году, Егор победил решением судей), — цитирует Мехонцева «РБ Спорт».

Поединок пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-mehontsev-usik-favorit-v-boyu-s-f-yuri-iz-za-skorosti-i-tehniki/
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Обсудить
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Роналду: «Моя самая большая мотивация — продолжать играть»
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Семак снова стал дедом, может потерять форварда, у легионеров исчезает мотивация, клуб всё опровергает. Что сейчас происходит в «Зените»
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сергей Ковалев — Робин Сафар: время начала и где смотреть бой