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Сегодня, 04:47

Егоров назвал Теренса Кроуфорда сильнейшим действующим боксером мира

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боксер Алексей Егоров рассказал, кого он считает сильнейшим среди действующих атлетов в его виде спорта.

«Если честно, не люблю смотреть бокс. Мне хватает его в жизни, поэтому не слежу за боями постоянно. В последнее время на экранах демонстрируют турниры не самого высокого качества, которые не вызывают у меня интереса. Чаще включаю старые записи, любимые схватки прошлого, например, серию противостояний Эвандера Холифилда с Риддиком Боу. Пытаюсь открыть в них что-то новое для себя, перенять какие-то технические приемы.
Среди действующих слежу разве что за Теренсом Кроуфордом. Наблюдая за ним, можно почерпнуть много нового. На мой взгляд, он сильнейший боксер на планете, лидер рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Очень крутой, умный, разносторонний, нестандартный. Лучший из лучших для меня», — приводит RT слова Егорова.

Ранее Егоров прокомментировал замену его соперника в предстоящем матчевом поединке «Россия — США».

Источник: RT
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