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Бывшая жена Бивола обрадовалась поражению экс-мужа в бою с Бетербиевым

Евгений Козинов
Корреспондент
Екатерина Бивол.
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Бывшая жена Дмитрия Бивола Екатерина в прямом эфире комментировала бой бывшего супруга против Артура Бетербиева и обрадовалась его поражению.

«Так тебе и надо! Когда ты бросаешь человека, с кем ты начинал на ссаном матрасе... Очень быстро настигает карма! Так тебе и надо! Честно, чувствую себя правой. Сейчас мной заинтересуются многие каналы — я могу влиять на бокс! Карма настигла своего засранца! Артур, я рада за тебя. Мое дело — в суде!» — сказала Екатерина.

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях с 2007 года. У пары есть два сына: Мирон и Никон. 6 июня 2023 года девушка сообщила, что рассталась с боксером.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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