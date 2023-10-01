Джермелл Чарло после поражения от Канело: «Я осмелился быть великим. Горжусь собой»

Экс-абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло прокомментировал поражение от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

Один судья отдал Чарло победу лишь в одном из 12 раундов. Двое других судей — в двух раундах.

«Чувствую, что это был не я, но не оправдываюсь. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. В своем весе я неоспорим, я осмелился быть великим. Горжусь собой. Он не нокаутировал меня, но нокаутировал всех остальных парней», — сказал Чарло после боя.

Альварес идет на серии из трех побед. В последний раз он проигрывал чемпиону WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу. Бой состоялся 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.