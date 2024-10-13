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Беллью о бое Бетербиев — Бивол: «Отличный поединок, но счет 116:112 — это позор»

Беллью назвал позором судейское решение боя Бетербиев — Бивол
Руслан Минаев
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.
Фото Getty Images
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился мнением о бое Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Отличный бой, и победу можно было отдать любому из боксеров. Но счет 116-112 — это позор. Ни у кого не было преимущества в четыре раунда», — написал Беллью в соцсети.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Опубликованы судейские записки боя Бетербиев — Бивол

Бетербиев победил Бивола решением большинства судей — 114:114, 115:113, 116:112 — и стал обладателем всех поясов в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков.

39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа. После боя он заявил, что готов в реваншу через полгода. Бивол на пресс-конференции заявил, что у него нет времени сожалеть об исходе поединка: «Все, надо ехать дальше, строить дальше планы».

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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